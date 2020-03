Autobauer: Coronakrise lässt VW-Absatz weltweit um ein Viertel abstürzen

Volkswagen setzt darauf, dass sich die beobachtete Erholung auch in den kommenden Wochen in China fortsetzen wird. Im März sei schon mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen. Die Branche rechne für den laufenden Monat mit einem Absatzminus zwischen 40 und 50 Prozent, so der VW-Manager. Halte diese Entwicklung an, könnten im Juni oder im Juli wieder vergleichsweise normale Verkaufszahlen erreicht werden. Für die weitere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte seien aktuell jedoch keine verlässlichen Aussagen möglich.