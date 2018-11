Autobauer Nissans Prüfgesellschaft stellte bereits vor Jahren Zahlungen an Ghosn in Frage

TokioDie Prüfungsgesellschaft von Nissan hat einem Insider zufolge wiederholt Zahlungen an den in Haft sitzenden ehemaligen Chef Carlos Ghosn in Frage gestellt. Die japanische Tochter von Ernst & Young, EY ShinNihon, habe vor etwa fünf Jahren mehrfach das Management des japanischen Autobauers auf Käufe von Luxushäusern im Ausland zur privaten Nutzung von Ghosn sowie ihm übertragene Aktienbezugsrechte aufmerksam gemacht.