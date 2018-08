Autobauer: Rabatte schieben Absatz im VW-Konzern an

Wie VW weiter mitteilte, schnellte der Konzernabsatz in Deutschland im abgelaufenen Monat um 38,3 Prozent nach oben, auf 134.800 Fahrzeuge. In Europa betrug das Plus 24,2 Prozent, 408.300 Neuwagen wurden in der Region verkauft. In Nordamerika gingen die Auslieferungen dagegen um 1,5 Prozent zurück, im größten Markt China kamen sie kaum vom Fleck (plus 0,1 Prozent).