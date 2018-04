Autobauer: Richter weist Dieselklagen von zwei US-Regierungsbezirken gegen VW ab

WashingtonIm Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal hat ein US-Richter Klagen von zwei Regierungsbezirken gegen den Autobauer abgewiesen. Salt Lake County im US-Bundesstaat Utah und Hillsborough County in Florida werfen Volkswagen überhöhten Dieselausstoß vor. Demgegenüber betonte Richter Charles Breyer in seiner am Dienstag veröffentlichten Urteilsbegründung, die Emissionsvorgaben seien von der Umweltbehörde EPA ordnungsgemäß durchgesetzt worden.