 Autobauer: Südkorea fordert wegen Motorenbränden fast 9 Millionen Euro von BMW

Das südkoreanische Verkehrsministerium teilte am Montag mit, sein Untersuchungsausschuss sei nach einer fünf Monate langen Überprüfung zu dem Schluss gekommen, dass BMW absichtlich versucht habe, technische Probleme zu verschleiern und zu langsam Fahrzeuge zurückgerufen habe, nachdem in diesem Jahr etwa 40 BMW-Autos in Brand geraten waren.