Autobauer Volkswagen will seine Kernmarke effizienter machen

Berlin, WolfsburgDie Kernmarke von VW will über eine höhere Produktivität in den kommenden Jahren weitere Milliarden einsparen. Bis 2025 solle die Produktivität um 30 Prozent zulegen. Dies bedeute ein „Effizienzpotenzial“ von 2,6 Milliarden Euro, sagte Andreas Tostmann, Produktions- und Logistikchef von VW Pkw, am Donnerstag bei einer Veranstaltung mit 500 Managern in Berlin.