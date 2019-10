Autobauer: Volvo spart bei Entwicklung von Verbrennungsmotoren

Es sei deshalb wichtig, hier Synergien zu suchen, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. „Es ist ein weiterer Schritt, der unser Unternehmen in Richtung Elektrifizierung verändert.“ Durch die Zusammenlegung könnten Volvo und Geely erhebliche Kosteneinsparungen erreichen, vor allem bei der Entwicklung. Die Ingenieure erhielten dadurch mehr Ressourcen für die Entwicklung von Hybridmotoren.