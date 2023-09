Autoindustrie: Hyundai und Kia rufen Millionen Autos in den USA zurück

Der südkoreanische Autobauer Hyundai und seine Tochter Kia rufen in den USA mehr als drei Millionen Fahrzeuge wegen der Gefahr eines Motorbrandes in die Werkstätten zurück. Ingesamt würden 3,37 Millionen Autos wegen Brandgefahr zurückgerufen, teilten die beiden Autobauer am Mittwoch mit. Die Besitzer sollten ihre Fahrzeuge bis zum Abschluss der Reparatur im Freien parken. Laut den Automobilherstellern kann ein Leck bei der Bremsflüssigkeit einen Kurzschluss verursachen, der zu einem Brand führen kann.