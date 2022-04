Autoindustrie Putins Krieg könnte Autopreise und Knappheit weiter hochtreiben

Auch die Umwandlung der Ukraine in eine Kriegszone hat sich direkt ausgewirkt. Schätzungen zufolge kamen 10 bis 15 Prozent der essenziellen Kabelbäume bei der Autoproduktion in der EU aus der Ukraine. Jetzt mangelt es an diesen Teilen, was den Autobau in Deutschland, Polen, Tschechien und anderswo verlangsamt. Der Mangel könnte auch die Exporte deutscher Autos in die USA und andere Länder beeinträchtigen.