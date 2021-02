Autoindustrie Volvo kann im zweiten Halbjahr aufholen

Der schwedische Autobauer Volvo hat wie andere Pkw-Hersteller im zweiten Halbjahr Boden gut gemacht. Den im ersten Halbjahr wegen der Coronakrise aufgelaufenen Verlust konnten die Schweden so noch in einen Jahresgewinn verwandeln. Im Gesamtjahr fuhr das Unternehmen unter dem Strich einen Gewinn von 7,8 Milliarden Schwedischen Kronen (770 Millionen Euro) ein und damit rund 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Volvo am Donnerstag in Göteborg mitteilte.