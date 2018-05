Autokonzern: PSA weist Berichte über Preissteigerungen bei Ersatzteilen zurück

Die Unternehmensberatung wies den Vorwurf von Absprachen zurück. „Accenture tauscht nicht sensible und/oder vertrauliche Informationen zwischen seinen Kunden aus.“ PSA teilte mit, der Konzern halte sich an das Wettbewerbsrecht. Laut „Mediapart“ hatte sich die französische Wettbewerbsbehörde im vergangenen Jahr eingeschaltet, eine Untersuchung wurde demnach aber schon nach einigen Monaten wieder eingestellt. Bei den Ersatzteilen gehe es um sichtbare Stücke wie Kotflügel oder Scheinwerfer. Laut Medien gibt es in Frankreich für diese Teile immer noch ein Herstellermonopol.