Automobilausstellung: Automesse Tokyo Motor Show coronabedingt abgesagt

Die renommierte Automesse Tokyo Motor Show fällt in diesem Jahr in Präsenzform coronabedingt aus. Es sei schwierig, das Hauptprogramm mit Hygiene- und Sicherheitsauflagen so zu stemmen, dass sämtliche Besucher „die Freuden der Mobilität genießen“ könnten, erklärte Akio Toyoda, Konzernpräsident von Toyota, am Donnerstag. Er steht auch dem Verband der japanischen Automobilhersteller vor. Die Organisation richtet die Automobilausstellung alle zwei Jahre aus, zuletzt fand sie 2019 statt und zog mehr als 1,3 Millionen Besucher an.