Automobilindustrie Elektroauto-Absatz steigt in Deutschland stark an

Die Spitze der deutschen Marken nahm Smart (plus 211,6 Prozent) ein, gefolgt von Opel (plus 69,3 Prozent) und VW (plus 46,1 Prozent). Einbußen gab es derweil bei Ford (minus 27,1 Prozent) und Mercedes (minus 19,3 Prozent). Die höchsten Zulassungsraten bei den Importmarken erreichten Tesla (plus 431 Prozent) und Suzuki (plus 210 Prozent).