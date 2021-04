Autozulieferer: Continental will Vitesco im September an die Börse bringen

Der Autozulieferer Continental will seine Antriebssparte Vitesco Technologies im September in die Eigenständigkeit entlassen. Dann solle der schon seit längerem geplante Spin-Off mit anschließendem Börsengang über die Bühne gebracht werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag anlässlich der Hauptversammlung mit. Damit wird der Schritt konkreter, bisher war lediglich vom zweiten Halbjahr die Rede.