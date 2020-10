Autozulieferer: Erneute Diesel-Razzia bei Continental

Bei Ermittlungen zum Dieselskandal von Volkswagen hat die Staatsanwaltschaft erneut Geschäftsräume des Autozulieferers Continental durchsucht. Die Strafverfolger hätten bereits am 22. September Büros am Unternehmenssitz in Hannover sowie in Regensburg aufgesucht, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Die Durchsuchungen stünden im Zusammenhang mit den schon länger laufenden Ermittlungen wegen der von Volkswagen verwendeten Abschalteinrichtung. Bereits im Juli hatten deshalb mehrere Standorte von Conti Besuch von der Staatsanwaltschaft und der Polizei bekommen.