BASF Aktionär Union Investment lehnt Wahl von Bock als Aufsichtsratschef ab

Der BASF-Aktionär Union Investment, der rund ein Prozent der Anteile hält, stellt sich gegen die Wahl von Ex-Vorstandschef Kurt Bock zum neuen Aufsichtsratschef. „Wir werden Herrn Bock nicht in den Aufsichtsrat wählen“, kündigt Arne Rautenberg, Fondsmanager bei Union Investment, gegenüber der WirtschaftsWoche an. Bock soll auf der BASF-Hauptversammlung am 18. Juni zum Aufsichtsratschef gewählt werden. „Herr Bock hat uns schon als Vorstandschef nicht überzeugt, zudem ist im Fall seiner Wahl keine ausreichende Unabhängigkeit im Aufsichtsrat gegeben“, so Rautenberg gegenüber dem Magazin.