BASF-Chef Kurt Bock: Abschied des Rationalisten

Die vielleicht wichtigste Entscheidung aber fiel erst im vergangenen Dezember: BASF will sich von seiner Öl- und Gas-Tochter Wintershall trennen. Die Diskussion darum begleitet Bock seit Jahren, Analysten haben den Sinn des integrierten Ölgeschäfts immer wieder in Frage gestellt. Offiziell hielt der Vorstand immer an dem Geschäft fest: Ein Großteil des geförderten Öls und Gas setze BASF in den eigenen Fabriken ein, um es zu Chemikalien weiterzuverarbeiten. Das Ölgeschäft sollte so hohe Rohstoffpreise für die Chemikalienproduktion ausgleichen. Doch als in den vergangenen Jahren der Ölpreis immer weiter absagte, ging die Rechnung nicht mehr auf. „Wir sind uns unsicher, was das Umfeld für den Ölpreis angeht“, erklärte nun auch Bock den Abschied vom Ölgeschäft.