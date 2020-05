Baustoffkonzern: Heidelberg Cement büßt Umsatz ein – Dividende wird gekürzt

Die Jahresprognose hatte das Management angesichts der Pandemie schon im März gekippt. Mit dem Kostensenkungsprogramm COPE –das steht für Covid Contingency Plan Execution – soll eine Milliarde Euro eingespart werden, etwa durch das Kürzen von Investitionen und geringere Personalkosten. So verzichten die Führungskräfte auf 20 Prozent ihres Gehalts. In der Heidelberger Konzernzentrale wurde Kurzarbeit eingeführt. Ein Werksneubau in den USA wird verschoben.