Bayer-Tochter Monsanto: Baumann verspricht Abgeordneten Details über Kritiker-Listen

Bayer-Vorstandschef Werner Baumann versucht sich in Schadensbegrenzung gegenüber Kritikern des US-Saatgutkonzerns Monsanto. Baumann hat einen Brief an Bundestagsabgeordnete und EU-Parlamentarier verschickt, in dem er eine „umfassende Aufarbeitung“ und Transparenz bei dem von Bayer gekauften Unternehmen verspricht. Dabei scheint Bayer selbst noch keinen Überblick zu haben, wie der umstrittene Agrarkonzern und die beteiligte PR-Agentur Fleishman Hillard mit Kritikern umgingen. Das müsse nun von einer Anwaltskanzlei unabhängig untersucht werden. „Wir wollen dabei der Öffentlichkeit volle Transparenz über die Anzahl der betroffenen Personen und Länder geben, in denen Listen erfasst worden sind.“ Noch wisse Bayer wenig, heißt es in dem Brief, der am Montag in Bundestagsbüros einging.