Bayer verkauft Tiermedizin Ein tierisch profitables Geschäft

Und die 7,6 Milliarden Euro kann Bayer gut zum Schuldenabbau nach dem Monsanto-Kauf oder gar für einen möglichen Klage-Vergleich einsetzen – gegen das Monsanto-Mittel Roundup sind in den USA wegen angeblicher Krebsgefahr (die Bayer klar bestreitet) mehr als 18.000 Klagen anhängig. 5,3 Milliarden Dollar fließen in bar; für den Rest erhält Bayer Elanco-Aktien. Die Aktie, seit Tagen schon im Aufwind, zog leicht an.