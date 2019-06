BGH-Urteil Apotheken dürfen Kunden mit Rezept keine Geschenke machen

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) begrüßte die Entscheidung. Er gehe davon aus, dass sie einen positiven Widerhall in der Kollegenschaft finden werde, sagte Vizepräsident Mathias Arnold. „Uns ist es wichtig, dass man den einheitlichen Arzneimittel-Abgabepreis erhält.“ Das sei für alle Apotheken vor Ort in Deutschland in wirtschaftlicher Hinsicht unerlässlich. Wettbewerb solle bei der Qualität stattfinden.



Apotheken, die trotzdem noch an alle Kunden kleine Geschenke verteilen, müssen mit einer Unterlassungsklage rechnen. Verklagen können sie Konkurrenten, Verbraucherschützer oder eben die Wettbewerbszentrale.