Biotech: Qiagen-Übernahme ist gescheitert – Thermo Fisher macht Rückzieher

Das bisher größte Übernahme-Vorhaben in der deutschen Biotechbranche ist am Widerstand der Aktionäre gescheitert: Bis zum Ablauf der Angebotsfrist haben Aktionäre von Qiagen dem US-Diagnostikahersteller und Laborausrüster Thermo Fisher Scientific nur rund 47 Prozent der Aktien angedient, wie Thermo Fisher am Donnerstagnachmittag bekanntgab.