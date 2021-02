Biotechfirma Curevac nimmt mit Kapitalerhöhung mehr als eine halbe Milliarde Dollar ein

Das Tübinger Bio-Pharma-Unternehmen Curevac hat bei einer Kapitalerhöhung 517,5 Millionen US-Dollar (rund 431,5 Millionen Euro) erlöst. Nach Abschluss der Optionsausübung stieg die Zahl der durch das Unternehmen verkauften Stammaktien auf 5,75 Millionen zum Ausgabepreis von je 90 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Tübingen mitteilte. Curevac ist seit August 2020 an der New Yorker Börse Nasdaq notiert.