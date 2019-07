Boeing 737 Max Die ungewisse Rückkehr des Unglücksfliegers

Zwar wird Boeing wohl bis Ende September alle Unterlagen zur neuen MCAS-Software und anderen technischen Änderungen einreichen. Doch ob die FAA wie von Boeing angenommen innerhalb der üblichen rund vier Wochen das Okay gibt, ist ungewiss. „Alles was nach ‚wie immer‘ aussieht wird die FAA tunlichst vermeiden“, so ein führender Manager eines Wettbewerbers. Darum richten sich viele Airlines intern bereits auf einen späteren Termin ein. „Die Vorsicht gebietet es, bei der Zulassung mit einer Verzögerung von ein paar Monaten zu planen, möglicherweise bis Dezember“, sagt Ryanair-Chef O’Leary.



Das nächste Hindernis sind die Aufsichtsbehörden in anderen Teilen der Welt. Zwar wollen sich die zuständigen Prüfer mit der FAA abstimmen. Doch sowohl die europäische EASA als auch die chinesische CAAC wollen angesichts der aus ihrer Sicht etwas oberflächlichen Zulassungsverfahrens bei der ersten Betriebserlaubnis der 737 Max der FAA besonders streng auf die Finger schauen. Dazu werden sie anders als früher auch eigene Prüfungen anstellen. „Und die könnten gerade bei den Chinesen besonders gründlich ausfallen – allein schon um nach dem durch US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikten deutlich ihre Stärke und Unabhängigkeit zu zeigen“, so ein führender Manager eines Boeing-Wettbewerbers. „Da es aus Sicht der Fluglinien nur Sinn macht, wenn auch wirklich alle Behörden gleichzeitig den Flugbann aufheben, muss die FAA wohl etwas Rücksicht nehmen und warten.“