 Bruno Le Maire: Frankreichs Finanzminister sieht „keine Rechtfertigung mehr für eine Ablehnung der Fusion“ von Siemens und Alstom

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die zuletzt offen Bedenken gegenüber dem Zusammenschluss zum größten europäischen Bahntechnik-Konzern geäußert hatte, versicherte, die neuen Vorschläge zu prüfen. „Wir schauen uns an, was uns am Freitag übergeben wurde“, sagte sie am Sonntag bei einer Veranstaltung in Berlin der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei die letzte Möglichkeit gewesen, wenn überhaupt.