Chemiekonzern: BASF vervielfacht Gewinn – und erhöht Jahresziele erneut

Der Chemiekonzern verweist in seinem Ausblick allerdings auch darauf, dass sich die allgemeine Wachstumsdynamik im Vergleich zum Vorquartal aufgrund von Lieferengpässen in vielen Wertschöpfungsketten des verarbeitenden Gewerbes abschwächt. „Neuerliche pandemiebedingte Unterbrechungen von Produktion und Logistik in Asien verschärften weltweit die Knappheit an Vorprodukten. Insbesondere die globale Automobilindustrie war von einem Chipmangel betroffen, der zu deutlichen Produktionskürzungen führt“, heißt es in der Mitteilung zum Quartalsbericht.