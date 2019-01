Chemiekonzern Lanxess kauft Aktien für 200 Millionen Euro zurück

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess nutzt die Milliardenzuflüsse aus dem Verkauf seiner Kautschuk-Tochter für einen Aktienrückkauf. Von Montag an sollen bis spätestens Ende des Jahres eigene Papiere für bis zu 200 Millionen Euro über die Börse erworben und danach eingezogen werden, teilte Lanxess am Donnerstag in Köln mit. „Mit dem Aktienrückkauf schaffen wir gerade im derzeit herausfordernden Kapitalmarkt Werte für unsere Anteilseigner“, sagte Finanzvorstand Michael Pontzen. Börsianer sahen das ebenso: Die Lanxess-Aktie stieg um 3,4 Prozent. Um 200 Millionen Euro auszugeben, müsste das Unternehmen zum aktuellen Kurs rund 4,5 Millionen Aktien zurückkaufen, knapp fünf Prozent des Grundkapitals.