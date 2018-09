Chevrolet, GMC, Cadillac GM ruft mehr als eine Million Pickups in den USA zurück

DetroitGeneral Motors bekommt die Probleme mit der Servolenkung bei bestimmten Kleinlastern und Geländewagen-Modellen offenbar nicht in den Griff. Der größte US-Autobauer muss mehr als eine Million dieser in den USA besonders beliebten Fahrzeuge in die Werkstätten rufen, weil die Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten aussetzen könnte, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte.