Chinesischer Autobauer: FAW will offenbar BMW-Partner Brilliance übernehmen

Im zweiten Schritt würde ein Übernahmeangebot an die übrigen Brilliance-Aktionäre fällig, das bei etwa elf Hongkong-Dollar liegen könnte, 70 Prozent über dem Durchschnittskurs im Januar. Am Mittwoch notierten die Papiere bei 6,70 Hongkong-Dollar. FAW versuche für die Übernahme noch weitere Investoren ins Boot zu holen. FAW und BMW wollten sich zu den Informationen nicht äußern, Brilliance war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Das florierende Joint Venture BMW Brilliance in Shenyang ist für beide Partner einer der wichtigsten Ertragsbringer.