Chip- und Sensor-Hersteller AMS legt nach – und erhöht Angebot für Osram auf 4,5 Milliarden Euro

Die Annahmefrist für die Osram-Aktionäre ende wie geplant am kommenden Dienstag (1. Oktober), erklärte AMS. Das widerspricht allerdings dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG), das bei einer Änderung des Angebots eine Verlängerung der Frist um zwei Wochen verlangt.



Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an: Die Aktie notierte am Freitagmittag 3,1 Prozent im Plus bei 39,91 Euro.