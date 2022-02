Corona-Impfstoffe Wie Moderna seine Marktmacht in Deutschland ausbaut

Der Deutschland-Geschäftsführer mit der markanten Brille macht gerade eine Reihe neuer Erfahrungen. Was er von seinen früheren Arbeitgebern nicht kennt, sind etwa die regelmäßigen virtuellen Konferenzen, in denen es um die allgemeine Impfstoffversorgung geht und an denen auch Vertreter von Bundesregierung, Gesundheitsministerium und Krisenstab teilnehmen. Er sei da schon etwas nervös gewesen, erzählt Wiegand. Auch Vertreter der Ärzteschaft, der Pharmagroßhändler und Logistikexperten nehmen an den Schalten teil, die „mehrmals monatlich“ stattfinden: „Der Austausch war sehr kompetent, und von Anfang an von gegenseitigem Vertrauen geprägt.“