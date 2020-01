Daimler-Marke: China-Zahlen und starke SUV-Nachfrage verhelfen Mercedes zu Absatzplus

Im ersten Halbjahr waren die Auslieferungen wegen der höheren Autozölle in China, aber auch aufgrund von Anlaufschwierigkeiten bei neuen Modellen in der Produktion noch geschrumpft. In der zweiten Jahreshälfte gelang die Trendwende, vor allem durch die neuen SUV-Modelle GLC und GLE. Der größte Einzelmarkt China verzeichnete das stärkste Plus mit 6,2 Prozent und knapp 694.000 Fahrzeugen. In Europa lag der Absatz mit fast 938.000 um 0,4 Prozent über Vorjahr, der US-Absatz stagnierte.