Dieselgate: Anleger-Anwälte verklagen auch Bosch

Bosch habe Marktmanipulationen billigend in Kauf genommen, dazu Beihilfe geleistet und auch selbst Verbraucher, Investoren sowie Anleger in sittenwidriger Weise geschädigt. Deshalb sei eine bereits bestehende Klage gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE am Landgericht Stuttgart um den Zulieferer als weitere Beklagte erweitert worden (Az. 22 O 114/17). Das Gericht konnte den Eingang der Klage am Donnerstag allerdings noch nicht bestätigen.