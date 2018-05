VW-Chef Diess hat offenbar heimlich beim FBI ausgesagt

Die angebliche Zusage freien Geleits werten Experten als Hinweis, dass Diess bei den US-Behörden nicht im Fadenkreuz steht. Der Österreicher hat in den USA aus Sicht deutscher Juristen kaum etwas zu befürchten, weil er erst Mitte 2015 in Wolfsburg als VW-Markenchef anfing und damit wenig über das Entstehen der Abgasmanipulation gewusst haben dürfte. Davor arbeitete Diess bei BMW. Der Manager nahm allerdings an einem kritischen Treffen am 27. Juli 2015 in der Wolfsburger Konzernzentrale teil. Die US-Behörden gehen laut Winterkorn-Anklage davon aus, dass das leitende VW-Management bei diesem Termin über die Abschalteinrichtung in Dieselautos informiert wurde. Unter Zustimmung Winterkorns sei vereinbart worden, die Schummelsoftware den US-Behörden nicht offenzulegen, hießt es in der Anklageschrift.