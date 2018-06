Dieselskandal: Winterkorn soll im Anlegerprozess VW zu Diesel aussagen

FrankfurtEx-Volkswagenchef Martin Winterkorn soll einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge in einem Prozess um Anlegerklagen gegen VW wegen des Dieselskandal vor dem Landgericht Stuttgart aussagen. In dem ab Mitte September laufenden Verfahren habe Richter Fabian Reuschle insgesamt 28 Zeugen geladen. Neben Winterkorn seien auch Bosch-Chef Volkmar Denner und Audi-Chef Rupert Stadler geladen, berichtete „Bild“ am Donnerstag.