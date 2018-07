Elektroautobauer: Tesla verhandelt offenbar über großes Werk in Europa

Im Juli deutete Musk auf Twitter an, dass Tesla möglicherweise Ende des Jahres die Eröffnung eines Werks in Europa verkünden werde. In einem weiteren Tweet schrieb er, dass Deutschland bei einer möglichen Standortwahl weit vorliege. Er schrieb, dass es Sinn machen würde, das Werk an der deutsch-französischen Grenze, in der Nähe von Belgien und Luxemburg, zu eröffnen. Also nah genug an wichtigen europäischen Märkten.