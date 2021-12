Elektroautobauer: US-Börsenaufsicht SEC ermittelt gegen Tesla-Solarsparte

Die Untersuchung werde vorangetrieben, schrieb die SEC am 24. September an den ehemaligen Tesla-Mitarbeiter Steven Henkes, der 2019 eine Beschwerde bei der Behörde in der Sache eingereicht hatte. Der Brief dürfe nicht als Anzeichen dafür verstanden werden, dass gegen Gesetze verstoßen worden sei, sagte ein Vertreter der SEC dem Ex-Mitarbeiter. Tesla antwortete nicht auf eine Reuters-Anfrage, die SEC lehnte eine Stellungnahme ab.