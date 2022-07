Elektromobilität: Nio nimmt Werk für Akku-Stationen in Ungarn in Betrieb

Auch andere chinesische Hersteller haben sich auf den Weg gemacht, den europäischen Markt mit ihren E-Autos mit innovativen Vertriebsmodellen zu erobern, darunter Geely. Die Fahrzeuge von deren Tochter Lynk & Co. basieren auf der Technik von Volvo, die ebenfalls zur Geely-Gruppe gehört. Lynk setzt auf ein Abomodell, bei dem Kunden eine monatliche Miete für ihr Auto zahlen und jederzeit kündigen können. Konkurrent BYD (Build Your Dreams), der mit Mercedes-Benz in China das Gemeinschaftsunternehmen Denza New Energy Automotive betreibt, will seine Europa-Pläne im August bei einer Veranstaltung in den Niederlanden präsentieren.