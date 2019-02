 Elsflether Werft: Per Hendrik Heerma ist vorläufiger Sachwalter bei insolventer Gorch-Fock-Werft

Der Hamburger Jurist Per Hendrik Heerma, Partner der Wirtschaftskanzlei FRH Fink Rinckens Heerma, wird vorläufiger Sachwalter bei der Elsflether Werft, in der das Marineschulschiff „Gorch Fock“ liegt. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat das zuständige Insolvenzgericht Nordenham am späten Nachmittag einen entsprechenden Beschluss gefasst. Heerma wird seit 2006 vor allem in Großverfahren in Norddeutschland als Insolvenzverwalter bestellt.