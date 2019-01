 EM-motive: Daimler gibt seine Hälfte von E-Motorenhersteller an Bosch ab

Bosch will die Produktion nun ausbauen. „Wir planen derzeit, neue Fertigungslinien für die nächste Generation der Elektromotoren in Hildesheim zu installieren“, erklärte Hartung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Planung gehe man bis 2030 von einem Anstieg des Anteils der E-Fahrzeuge an allen neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf 25 Prozent aus.