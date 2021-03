EY-Studie: Deutschland bleibt Top-Ziel für chinesische Übernahmen

Das Investitionsvolumen in Deutschland schrumpfte dabei um 92 Prozent auf 376 Millionen Euro. Nicht enthalten sind in dieser Summe Risikokapitalinvestitionen in deutsche Startups in Höhe von umgerechnet 292 Millionen Dollar, bei denen chinesische Unternehmen als Teil internationaler Investorengruppen in Erscheinung traten.