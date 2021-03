Flugzeughersteller United Airlines bestellt 25 weitere Boeing 737 Max

Es gebe keinen Zweifel, dass das vergangene Jahr extrem schwierig gewesen sei, doch man gehe gestärkt aus der Krise hervor und bereite sich nun auf ein Comeback vor, erklärte United-Manager Andrew Nocella in einem Memo an die Mitarbeiter. Die Aussicht auf ein Ende der Leidenszeit gab den Aktien von United Airlines und Boeing zu Wochenbeginn kräftig Auftrieb an der Börse. Beide Unternehmen verbuchten im frühen US-Handel Kursanstiege von über fünf Prozent.