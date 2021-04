Frankfurt: Daimler-Personalchef Porth will 2022 in Ruhestand gehen

„Er wird nach rund 38 Jahren in der Daimler AG, 13 Jahre davon als Vorstand, in den Ruhestand gehen“, ergänzte sie. Es sei auch klar gewesen, dass Porth nur bis zum Ende seines Vertrages bei Daimler als Präsident der Arbeitgebervereinigung Südwestmetall zur Verfügung stehe. Als erstes hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über das in einem Jahr bevorstehende Ende von Porths Tätigkeit als Daimler-Vorstand berichtet.