Lkw-Tochter: Daimler Truck ordnet Management vor Teilbörsengang neu

Dabei werden die Regionen Europa, Nordamerika und Asien wie bisher mit Karin Radström, John O'Leary und Hartmut Schick vertreten sein. Sie sollen künftig eigenständiger arbeiten. Deshalb wird ein Teil der Entwicklung regionalisiert. „Fahrzeugmarken wie Freightliner in Nordamerika, Mercedes-Benz Lkw in Europa und Lateinamerika und FUSO in Asien können so das bestmögliche Produkt- und Serviceangebot für ihre Kunden bieten“, erklärte Daum.