Fresenius-Kliniktochter Helios will bis zu 1000 Pflegekräfte einstellen

Betriebsräte und Gewerkschafter hatten zuletzt immer wieder die knappe Personalsituation, hohen Arbeitsdruck und zahlreiche Überstunden in den Kliniken kritisiert. Insgesamt betreibt Helios 86 Krankenhäuser in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens sind derzeit rund 25.000 Pflegestellen in Vollzeit besetzt. Die gesamte Gruppe, zu der auch Kliniken in Spanien gehören, erzielte 2017 einen Umsatz von mehr als acht Milliarden Euro.