Gabelstapler-Produzent: Jungheinrich stellt Weichen für Chefwechsel im Jahr 2019

HamburgKontinuität ist ein hohes Gut bei Gabelstapler-Produzenten Jungheinrich. Und so haben es die beiden Gesellschafterfamilien Wolf und Lange auch diesmal gehalten. Sie haben den Generationswechsel lange vorbereitet und nun am späten Dienstagabend per Adhoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die beiden Familien halten die Mehrheit des im M-Dax gelisteten Unternehmens. Hans-Georg Frey,62, führt das 1953 von Friedrich Jungheinrich gegründete Unternehmen seit elf Jahren.