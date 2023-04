Geplanter Verkauf Merck will wohl auf Kosmetik-Zusatzstoffe verzichten

Im Merck-Konzern mit einem Gesamtumsatz von 22,2 Milliarden Euro spielt die Sparte „Surface Solutions“ allerdings eher eine untergeordnete Rolle. Merck-CEO Belén Garijo richtet das Unternehmen vor allem auf neue Medikamente, Labormaterialien und das Halbleitergeschäft aus. Als mögliche Käufer werden in Branchenkreisen das niederrheinische Spezialchemieunternehmen Altana sowie chinesische Hersteller genannt. Auch Finanzinvestoren könnten Interesse zeigen. Sowohl Merck als auch Altana lehnten eine Stellungnahme zum Thema ab.



