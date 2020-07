„Gespräche mit dem Bund“ Gilead will im Herbst mehr Remdesivir nach Deutschland liefern

Zuletzt war Gilead in die Kritik geraten, weil es Remdesivir, das bei schweren Corona-Fällen hilft, vor allem in die USA liefert. Derzeit stehen für Deutschland wohl nur einige Hundert Dosen bereit. „Nach unserer Information ist auch in Deutschland mehr von dem Produkt vorhanden, als derzeit von Notfallpatienten benötigt wird“, so Bauer gegenüber der WirtschaftsWoche.