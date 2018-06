Gesundheitskonzern: Philips kooperiert mit deutschen Kliniken

„Wir haben Interesse an weiteren Partnerschaften mit Kliniken und planen Dutzende in Deutschland“, sagte Philips-Vorstandschef Frans van Houten der Deutschen Presse-Agentur. „Es besteht eine große Nachfrage von Krankenhäusern nach Partnern, die Technologie und integrierte Plattformen liefern können.“ In Deutschland gebe es einen gewissen Rückstand: „Die IT-Ausrüstung ist in vielen Krankenhäusern in die Jahre gekommen.“