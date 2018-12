 Gilead Sciences: Roche-Pharmachef wechselt zu US-Wettbewerber

ZürichRoche verliert seinen Pharmachef an die Konkurrenz: Daniel O'Day heuert Anfang März 2019 beim Pharmahersteller Gilead Sciences als neuer Konzernchef an, wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte. Dort soll er eine Lücke füllen, die mit dem Abgang von zwei langjährigen Führungskräften entsteht. Bei Roche werde er bis Ende Februar eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen – den bisherigen Chef der Roche-Biotech-Tochter Genentech, William (Bill) Anderson.